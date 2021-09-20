女皇镇新设NKF中心 除洗肾也推出正念静坐支援 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 摄影 / 林国明 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 全国肾脏基金会昨天新设立的洗肾中心举行开幕仪式，教育部长陈振声（红衣者）致辞时，肯定了基金会和员工的贡献。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 我国每天平均有五到六人诊断出肾功能衰竭，须接受洗肾治疗或进行器官移植。全国肾脏基金会在女皇镇新设立的洗肾中心，每周能为最多162名洗肾病人治疗，同时也在该中心推出线上正念静坐支援小组，提振患者的心理健康。教育部长陈振声昨天在中心的开幕仪式上，肯定了全国肾脏基金会（NKF）和员工这些年为社区做出的贡献。“除了提供洗肾服务，他们也照顾到病人的心理、社交和情绪方面的健康，这种全面的医疗保健服务很重要，也很有必要。”陈振声也是丹绒巴葛集选区议员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NKF 洗肾中心 陈振声 与团共聚 从心理上扶助释囚