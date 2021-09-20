女皇镇新设NKF中心 除洗肾也推出正念静坐支援

我国每天平均有五到六人诊断出肾功能衰竭，须接受洗肾治疗或进行器官移植。全国肾脏基金会在女皇镇新设立的洗肾中心，每周能为最多162名洗肾病人治疗，同时也在该中心推出线上正念静坐支援小组，提振患者的心理健康。

教育部长陈振声昨天在中心的开幕仪式上，肯定了全国肾脏基金会（NKF）和员工这些年为社区做出的贡献。“除了提供洗肾服务，他们也照顾到病人的心理、社交和情绪方面的健康，这种全面的医疗保健服务很重要，也很有必要。”陈振声也是丹绒巴葛集选区议员。