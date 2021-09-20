华助会支援育有年幼或学童家庭 从疫前每年700户增至去年900户

冠病疫情期间更多育有年幼或上学儿童的家庭需要援助，通过华社自助理事会个案管理项目获得支援的这类家庭从疫情前的每年700户，增加至去年的900户，今年预计会进一步增至1000多户。

华助会昨天在大巴窑公园举办“幸福一家植树乐”活动。这是华助会首次与国家公园局合办这类活动，除了让受惠于华助会援助计划的家庭增进家庭凝聚力，也让他们有机会为公园局的“百万树木运动”献出一分力。