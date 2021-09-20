华助会支援育有年幼或学童家庭 从疫前每年700户增至去年900户 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 谢玉桃（左一）一家受益于华社自助理事会的个案管理项目，除了在疫情期间获得额外超市礼券，华助会功课督导小组也免费为她的12岁儿子提供英文和数学科目的一对一指导。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情期间更多育有年幼或上学儿童的家庭需要援助，通过华社自助理事会个案管理项目获得支援的这类家庭从疫情前的每年700户，增加至去年的900户，今年预计会进一步增至1000多户。华助会昨天在大巴窑公园举办“幸福一家植树乐”活动。这是华助会首次与国家公园局合办这类活动，除了让受惠于华助会援助计划的家庭增进家庭凝聚力，也让他们有机会为公园局的“百万树木运动”献出一分力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 援助配套 徐芳达 与团共聚 从心理上扶助释囚