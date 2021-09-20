新报业媒体候任主席许文远：新闻室将追加人才资源 加强数码化运作 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 新报业媒体候任主席许文远接受《海峡时报星期刊》专访时说，多年来削减成本，已削弱了新闻室。他计划为新闻室引进更多人才和资源，加强新闻室的运作，尤其是在数码媒体方面。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 新报业媒体候任主席许文远接受《海峡时报星期刊》专访时，敦促新闻室将眼界放得更高，专注于大力提升数码订阅量。他强调，加速新闻室数码转型是首要任务。加速新闻室的数码转型是新报业媒体的首要任务。候任主席许文远说，下来将引进更多人才和资源，加强新闻室的运作，尤其是在数码媒体方面。他也已经敦促新闻室将眼界放得更高，专注于大力提升数码订阅量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 许文远 新报业媒体 海峡时报 新报 商业时报 与团共聚 从心理上扶助释囚