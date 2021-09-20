新报业媒体候任主席许文远：新闻室将追加人才资源 加强数码化运作

新报业媒体候任主席许文远接受《海峡时报星期刊》专访时，敦促新闻室将眼界放得更高，专注于大力提升数码订阅量。他强调，加速新闻室数码转型是首要任务。

加速新闻室的数码转型是新报业媒体的首要任务。候任主席许文远说，下来将引进更多人才和资源，加强新闻室的运作，尤其是在数码媒体方面。他也已经敦促新闻室将眼界放得更高，专注于大力提升数码订阅量。