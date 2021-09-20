卓毅鸿期待毕业后加入监狱署，能从各个心理层面协助释囚改过自新，以及改变公众对有前科者的负面看法。

在警队履行国民服役的经历，让卓毅鸿（22岁）尤其热衷于更深入了解阻碍人们寻求心理援助的社会和内在因素。这份关怀他人的心思，也让他决定加入新加坡监狱署，协助释囚重新融入社会。

卓毅鸿目前是新加坡国立大学心理学系二年级生，今年获颁内政团队奖学金。

他说，在服役期间接触和处理一些自杀和企图自杀案件之后，他开始思考为何有些人会选择自我了断。

是他们不知道如何寻求援助，还是社会对心理健康问题的偏见，让他们不敢寻求援助？这些都是他在意的问题。

对心理学有着浓厚兴趣的卓毅鸿，希望能运用所学的知识，对社会做出贡献。毕业后加入监狱署正是一个方式，他期待从各个心理层面协助释囚改过自新，以及改变公众对有前科者的负面看法。

“我认为帮助囚犯成为更好的人和社会有用之才，甚至成为一名可敬的领导者，是值得我花时间去做的事情。”

卓毅鸿也告诉记者，贫困的成长经历让他深知“取诸社会，用诸社会”的道理。

他父亲在他还不到一岁时因心脏病突然去世，由母亲一肩扛下抚养儿子的责任。来自缅甸的母亲不谙英语，当时只能从事低薪工作，她的月薪在缴交公积金后往往剩下不到800元。

体恤母亲的辛苦和了解家里的处境，让卓毅鸿变得早熟。他非常感激这些年有政府给予的扶助，以及善心人士的援助。

这些也是他如此想帮助人的原因。“这是我回馈社会和新加坡的方式，就如我过去受别人帮助一样。”