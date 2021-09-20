卧式脚车停巴士前 照片引网民热议

车水马龙的路中央，一名男子骑着斜躺式三轮脚踏车，停在一辆巴士前，悠闲地“躺”着等交通灯。这突兀的一幕被公众拍下并上载到社交媒体，引起网民的关注和热议。

面簿专页Roads.sg日前发贴文指出，本月11日早上约8时30分，有公众在里峇峇利路拍下一名骑士骑着斜躺脚踏车停在交通灯前的画面。

从照片中可见，当时应该是交通繁忙时段，骑士悠哉游哉地坐在斜躺脚踏车里等交通灯转绿，他的正后方就是一辆公共巴士。

斜躺脚踏车（Recumbent bike）指的是用躺着的姿势“骑”的脚踏车，最常见的有二轮式和三轮（前2后1）式，拥有比普通脚踏车长得多的车架和传动系统，人躺在座位上骑行，用类似飞机操纵杆的竖握式车把来掌握方向，有健康和舒适悠闲的特性。

贴文发出后，引发网民对斜躺脚踏车能否上路课题的热烈讨论。

网民IrisLoh说：“这类脚车很矮，其他路上的驾驶员总有盲点，若撞到他们，究竟是谁的错？”

网民Ben Otw曾在丹戎巴葛路上遇过一辆斜躺脚踏车，当时骑士在他的左侧，“这种车型太矮小，幸好脚踏车上挂着一个小旗子，否则一般驾驶员的视线根本看不到他，真的很危险。”

网民史蒂芬恳切地留言道：“凭良心，其实骑斜躺脚踏车上路，对骑士自己很不利，因为这非常不安全。”

完整报道，请翻阅2021年9月20日的《联合晚报》。