牛车水大厦重开封锁网屡遭破坏 摊贩诉：食客贪方便坏防疫

牛车水大厦感染群病例持续增加，封锁网却“千疮百孔”，摊贩们申诉，指大家为防疫勤做检测，食客却贪方便钻漏洞。

《新明日报》近日报道，多个巴刹与熟食中心四周用作防疫的封锁网遭破坏，也有一些地方被擅自“弄出”缺口通行，近日感染群人数持续增加的牛车水大厦也不例外。

有读者通报，牛车水大厦上周四（9月16日）重开，食客却没做好防疫措施，破坏四周封锁网，自由出入，躲开了扫描登记。

记者昨午走访时，一楼的封锁网几乎每一块都有一处破洞，有的还直接被掀开或者拉低，有一些则是被“修复”后，重新用绳子绑起来。

另外，二楼熟食中心与珍珠坊相连的天桥入口的封锁网也破了一个大洞，食客毫无顾虑地钻洞进入。据观察，短短10分钟内，就有10名“钻洞人”。

摊贩王先生（59岁）告诉记者，每天有超过百人钻洞进出，也有人明目张胆的拆网。

“每次封锁网被拉上，没多久就会被拆掉。我们都努力防疫，已经捅了四次鼻子，马上要捅第五次，顾客却不遵守条例，四处钻洞。”

摊贩李先生（62岁）则表示，疫情影响生意，“钻洞人”一直存在，就让防疫更困难，应查阅电眼捉人，严惩他们，阻止再次破坏。

附近保安人员透露，每天都不时来检查，封锁网屡遭破坏，加上多几个塑料扣带、粗绳，也会被扯掉。

网补一次弄破一次 商联会：很无奈

牛车水大厦小贩商联会熟食层主席李福明受访时表示，有收到摊贩的反馈，将会向市镇会反映。

他表示，其中一个破洞处是连接着珍珠坊天桥，很多人习惯从那边上天桥进入熟食区，食客不想要兜圈，因此会弄破封锁网。

“绑一次弄破一次，我们也很无奈，除非市镇会派人守住那里，不然几时弄破都没人知道，很难解决。”

他指出，也会跟理事会商讨，看如何协助解决这个问题。

完整报道，请翻阅2021年9月20日的《新明日报》。