检测呈阳称无家可归 六旬妇坐垃圾站隔离

睡在大巴窑8巷熟食中心多年的60岁妇女抗原快速检测呈阳，但因无家可归无法隔离，只身坐在垃圾收集站外，公众于是请警方到场协助。

大巴窑8巷熟食中心暴发感染群引发关注。《新明日报》接获消息，有一名过去十多年都露宿该处的妇女疑似确诊，但因没有地方可隔离，只能在附近徘徊。

《新明日报》记者到现场时，不愿具名的好心公众说，早上听闻这名妇女的情况有些不对劲。由于她并非熟食中心的员工，并未被安排做检测，担心长期在该处活动的她染疫了却不知情。后来，有人就拿了自助检测仪请她现场检测，结果呈阳性。

“我们就安排她去附近的诊所看医生做检测，希望得到更准确的结果。”

这名妇女在诊所做的抗原快速检测同样还是呈阳性，诊所人员就告知妇女必须回家隔离，等待PCR的检测结果出炉。不过，妇女无家可归没法隔离，一个人拿了椅子坐在熟食中心旁的垃圾收集站也不知如何是好。

记者过后上前慰问妇女，并保持距离。她看起来精神状态还行但有些疲累。她透露自己60岁，和丈夫关系不好，很多年都没有回去住，这些年来都是睡在熟食中心，洗澡也是在那里的厕所，现在也没办法回家隔离。

“我没有什么事情啦，我有打完疫苗，还没有打第三针。”

好心公众担心检测呈阳的六旬妇到处走动传播病毒，于是尝试联系多个单位求援，希望能尽快安排她到适合的地方隔离，最终以报警的方式，成功请警方下来协调。

没手机不知道检测结果

没有手机无法获知最终检测结果。

这名无家可归的妇女告诉记者，她身体并没有什么不适，但下来应该怎么做也不清楚。

由于得PCR检测呈阳才算确诊，记者问她是否有手机，她就回说没有。当问及诊所是否有跟她说要怎么通知最终检测结果，她说她也不知道。至于下来要吃午餐晚餐，还有要找地方睡等等要怎么办，妇女仅说她没什么事，再看看怎么办。

记者问她若安排她去适合的地方隔离，她是否接受，妇女表示有关当局怎么安排她就配合。

完整报道，请翻阅2021年9月20日的《新明日报》。