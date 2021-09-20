工厂内办歌唱比赛 30人轮流飙歌 订户 来自 / 新明日报 文 / 吴睿明 摄影 / 曾美玲 发布 / 2021年9月20日 2:49 PM 摄影棚内搭起绿幕，参赛者盛装出席。 字体大小: 小 中 大 歌唱爱好者办歌唱比赛，30人参与，还在工厂录音棚拍摄3小时，进行线上直播，引起公众质疑担忧。《新明日报》接获读者通报，称防疫措施有所放宽后，近期出现了一些歌唱活动，有人还在工业大厦单位举办歌唱比赛，让30人参加，并在网上直播。据了解，一场名为“切切咧”的歌唱比赛昨天傍晚6时起在沈氏道（Sims Avenue）的一座工业大厦内举行，历时约3小时。根据宣传海报，比赛报名费25元，奖金则从第五名的20元至冠军100元。每一名参赛者都会演唱李明洋的歌曲《切切咧》。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 歌唱比赛 切切咧 沈氏道 梁凤艺 同居男女“一阴一阳”困一房 染疫男等六天没送院 冠病患者的康复之路：谁在哪个设施养病？