工厂内办歌唱比赛 30人轮流飙歌

歌唱爱好者办歌唱比赛，30人参与，还在工厂录音棚拍摄3小时，进行线上直播，引起公众质疑担忧。

《新明日报》接获读者通报，称防疫措施有所放宽后，近期出现了一些歌唱活动，有人还在工业大厦单位举办歌唱比赛，让30人参加，并在网上直播。

据了解，一场名为“切切咧”的歌唱比赛昨天傍晚6时起在沈氏道（Sims Avenue）的一座工业大厦内举行，历时约3小时。根据宣传海报，比赛报名费25元，奖金则从第五名的20元至冠军100元。每一名参赛者都会演唱李明洋的歌曲《切切咧》。