医生右转撞电单车 骑士重伤截三脚趾

76岁医生被指开车右转时，没注意迎面而来的电单车，结果撞上电单车，导致电单车骑士和乘客严重受伤，骑士最后得截掉三个脚趾。医生认罪后，今天（9月20日）被判坐牢四天和罚款5000元，吊销各类驾照10年。

被告是76岁的彭恒满（音译），他面对一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状。被告早前已经认罪。

车祸发生在2019年10月11日晚上8时04分左右，地点在武吉巴督东6道和武吉巴督东2道的交界处。受伤的是21岁的男骑士和22岁的女乘客。

案情显示，被告当时正在武吉巴督东6道上行驶。当时闪着绿色交通灯，被告得自行判断何时右转。

而当被告右转时，车子却撞上电单车。庭上揭露，被告是一名家庭医生，他车祸发生后立即下车帮助两人。两名伤者在清醒的情况下被送往国大医院。

根据医药报告，电单车骑士右腿多处受伤，包括骨折。他的右脚三个脚趾都有撕裂伤，最后必须截掉。骑士住院一个多月后，才在11月26日出院，过后还拿了325天的病假。电单车乘客的伤势也不轻，她的右腿骨折，住院一周并拿了22天的病假。

法官考虑后决定判被告坐牢四天和罚款5000元，以及吊销各类驾照10年。

控方原本促请法官判被告坐牢10天，闻判后表示考虑对判刑提出上诉。

完整报道，请翻阅2021年9月20日的《联合晚报》。

