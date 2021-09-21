推出首两周迎来超过900旅客 当中一人确诊 我国将扩大疫苗接种者旅游走廊计划

交通部长易华仁昨天在纪念交通部成立20周年活动上致辞时说，好些国家和地区有意与我国开通疫苗接种者旅游走廊。根据民航局数据，截至本月16日晚上，2241名来自德国的旅客和81名来自文莱的旅客已申请到疫苗接种者通行证。

已有900多名旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划入境新加坡，当中一人抵新时的冠病检测呈阳性。这项计划预计在下来几周到几个月内扩大至更多国家和地区。

新加坡在本月8日推出疫苗接种者旅游走廊计划，从德国和文莱入境我国者，只要已完成冠病疫苗接种就不必履行居家通知，而是以更频密检测取代。这项计划适用于任何形式的旅游，旅客只能搭乘专属的接种者旅游走廊航班。

交通部长易华仁昨天在纪念交通部成立20周年活动上致辞时说，有好些国家和地区有意与新加坡开通疫苗接种者旅游走廊，这项计划推出首两个星期的成果令人鼓舞，已有超过900名旅客顺利来新，所有人也遵守检测要求。

他之后接受媒体访问时透露，其中一名旅客在抵新时的冠病检测结果呈阳性。根据计划要求，旅客抵新后在等待检测结果期间必须自我隔离，这名旅客确诊后已立即接受治疗。

易华仁说：“这告诉我们（计划）正在顺利进行，加强了我们的信心，也是我们考虑将计划扩展到其他国家或地区前的一个重要先决条件。”

根据新加坡民航局日前提供的数据，截至本月16日晚上11时59分，2241名来自德国的旅客和81名来自文莱的旅客已申请到疫苗接种者通行证，可在本月8日至10月22日期间前来我国。

来自德国的申请者中，有962名短期访客和1279名长期证件持有者，来自文莱的则有74名短期访客和七名长期证件持有者。已完成疫苗接种的新加坡公民和永久居民不必申请通行证。

易华仁指出，目前樟宜机场的运作只恢复至疫情前的3％，新加坡航空公司的载客量则仅恢复至4％，这与之前的情况相差甚远。

他强调，我国必须并将采取措施重振航空领域且恢复连接性，这对新加坡的经济以及我国作为一个备受信赖的国际枢纽的声誉，至关重要。

仍在与马国磋商恢复跨境流动

“全球航空旅游要回归正常可能还需要一些时间，不过我们会竭尽所能，确保樟宜机场再繁荣起来，新航也能再次展翅高飞。”

至于新加坡和马来西亚何时能恢复两国人民的跨境流动，易华仁指出，双方目前仍在磋商，一旦准备好就会公布详情。

此外，他也期待两年一度的新加坡航空展明年能照常举行，不过有关当局须先评估情况，并确保活动符合安全措施，才能作出决定。上一届航空展在去年2月举行，受冠病疫情影响，当时有至少70个参展商临时退展。

易华仁在活动上也答谢交通领域全体人员过去20年的付出和贡献，并勾勒交通部未来20年的愿景。

他指出，交通部面临冠病疫情和气候变化这两大挑战，首要任务是要确保连接性，也要应对供应链中断、工作及出行模式改变，以及科技上的变化。

“为此，我们的交通系统和基础设施不仅要可靠、坚韧，也要为未来做好准备。”