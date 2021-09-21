“迅速居家办公”缩短至10天 七天内至少三病例才须启动

明天起，企业若因有员工确诊感染冠病而须尽快安排员工在家办公，在家办公时长缩短至10天。企业在七天内出现至少三起确诊病例时才须启动这项安排。

政府本月8日起规定，若有员工染疫，而该员工过去七天曾在工作场所办公，雇主须在阳性检测结果出炉后一天内，尽快安排可居家办公的员工在家办公14天。

人力部昨晚发文告说，推出“迅速启动居家办公”（snap Work-From-Home）措施是为减缓冠病在工作场所的传播速度。由于每日新增病例仍不断上升，当局有必要推行这项措施，但为了减少可能对企业造成的影响，因此对原有规定做出调整。

居家办公时间将从14天减少至10天。人力部说，这与政府本月宣布把确诊病患密切接触者隔离期从14天缩短至10天的做法相符。

措施也只适用于过去七天内，同个办公场所有至少三名员工确诊的企业，因这可能意味着病毒在工作场所传播。这也意味，10天居家办公期从第三名员工阳性检测结果出炉隔天算起。

被安排居家办公的员工可临时返回办公室，但必须事先进行抗原快速检测仪（ART）且检测结果呈阴。检测结果只在24小时内有效，并必须涵盖该名员工在办公场所逗留的时间。

人力部促请雇主和员工，若已知与冠病确诊病例密切接触，应自我隔离。当局也鼓励所有受影响职员留意健康状况，并在10天居家办公期每周至少进行两次ART，返回工作场所前也自行检测。