梁玉心教授：相关研究仍在进行中 现在认定冠病会像流感还言之过早

国家传染病中心主任梁玉心教授强调，目前对冠病19病毒的了解还不够多，不知道它会怎么演变，且过去很多预测都不成立，因此重要的是在不断认识病毒之际，灵活调整方案。

对抗冠病疫情，我国不指望“清零”，而是逐步过渡到“与病毒共存”的状态。不过，国家传染病中心主任梁玉心教授警示，有关冠病的研究还在进行中，现在就认为冠病19病毒会像流感病毒一样，还言之过早。