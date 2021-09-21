梁玉心教授：相关研究仍在进行中 现在认定冠病会像流感还言之过早 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年9月21日 5:00 AM 国家传染病中心主任梁玉心教授警示，有关冠病的研究还在进行中，现在就认为冠病19病毒会像流感病毒一样，还言之过早。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 国家传染病中心主任梁玉心教授强调，目前对冠病19病毒的了解还不够多，不知道它会怎么演变，且过去很多预测都不成立，因此重要的是在不断认识病毒之际，灵活调整方案。对抗冠病疫情，我国不指望“清零”，而是逐步过渡到“与病毒共存”的状态。不过，国家传染病中心主任梁玉心教授警示，有关冠病的研究还在进行中，现在就认为冠病19病毒会像流感病毒一样，还言之过早。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 梁玉心教授 与冠病共存 同居男女“一阴一阳”困一房 染疫男等六天没送院 冠病患者的康复之路：谁在哪个设施养病？