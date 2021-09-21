梁玉心教授：相关研究仍在进行中 现在认定冠病会像流感还言之过早

订户

来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年9月21日 5:00 AM

国家传染病中心主任梁玉心教授警示，有关冠病的研究还在进行中，现在就认为冠病19病毒会像流感病毒一样，还言之过早。（海峡时报档案照）
国家传染病中心主任梁玉心教授警示，有关冠病的研究还在进行中，现在就认为冠病19病毒会像流感病毒一样，还言之过早。（海峡时报档案照）

字体大小:

国家传染病中心主任梁玉心教授强调，目前对冠病19病毒的了解还不够多，不知道它会怎么演变，且过去很多预测都不成立，因此重要的是在不断认识病毒之际，灵活调整方案。

对抗冠病疫情，我国不指望“清零”，而是逐步过渡到“与病毒共存”的状态。不过，国家传染病中心主任梁玉心教授警示，有关冠病的研究还在进行中，现在就认为冠病19病毒会像流感病毒一样，还言之过早。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容