易华仁：公交乘客量下滑至疫情前60％水平 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年9月21日 5:00 AM 冠病疫情期间巴士和地铁乘客量下降，政府会在疫情稳定下来、工作及出行模式调整后才决定是否应评估乘客量对公交业者财务可持续性的影响。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 本地公共交通乘客量下滑至冠病疫情前的约60％水平，政府的首要任务仍是持续为公众提供安全可靠的公交服务，待疫情稳定后才检讨乘客量对公交业者财务可持续性的影响。交通部长易华仁昨天在交通部成立20周年活动上接受媒体访问时，透露公交乘客量最新数据。疫情期间更多人在家办公上学，导致公交乘客量骤减，去年的巴士和地铁乘客量分别下滑至疫情前的约30％和40％水平。公交乘客量今年5月恢复至70％水平，但随着近期防疫措施收紧又下滑至60％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 易华仁 公共交通乘客量 同居男女“一阴一阳”困一房 染疫男等六天没送院 冠病患者的康复之路：谁在哪个设施养病？