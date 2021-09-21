易华仁：公交乘客量下滑至疫情前60％水平

本地公共交通乘客量下滑至冠病疫情前的约60％水平，政府的首要任务仍是持续为公众提供安全可靠的公交服务，待疫情稳定后才检讨乘客量对公交业者财务可持续性的影响。

交通部长易华仁昨天在交通部成立20周年活动上接受媒体访问时，透露公交乘客量最新数据。

疫情期间更多人在家办公上学，导致公交乘客量骤减，去年的巴士和地铁乘客量分别下滑至疫情前的约30％和40％水平。公交乘客量今年5月恢复至70％水平，但随着近期防疫措施收紧又下滑至60％。