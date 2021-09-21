新保集团杜克—国大设新研究院 开发植物营养及药用价值

东南亚有丰富的生物多样性，单在新加坡就可找到超过4000种植物和栽培品种。新设立的新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院将利用自然生态系统及植物群等生物多样性推进生物、卫生及药物学。

新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院相信是本地首个结合生物多样性（biodiversity）及医学的研究院，旨在通过研究本地与区域植物多样性，包括它们的基因构成到营养及药用价值等，应用在医学和科学领域，助了解、预防及对抗疾病，甚至增强环境与食物供应的韧性。