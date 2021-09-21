新保集团杜克—国大设新研究院 开发植物营养及药用价值 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年9月21日 5:00 AM 为祝贺新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院正式开幕，研究员及科学家首次揭晓新加坡国花的基因构成，有助未来培植胡姬花品种及研究胡姬花可如何促进健康的工作。（新加坡保健集团提供） 字体大小: 小 中 大 东南亚有丰富的生物多样性，单在新加坡就可找到超过4000种植物和栽培品种。新设立的新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院将利用自然生态系统及植物群等生物多样性推进生物、卫生及药物学。新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院相信是本地首个结合生物多样性（biodiversity）及医学的研究院，旨在通过研究本地与区域植物多样性，包括它们的基因构成到营养及药用价值等，应用在医学和科学领域，助了解、预防及对抗疾病，甚至增强环境与食物供应的韧性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院 胡姬花 生物多样性医学 王瑞杰 同居男女“一阴一阳”困一房 染疫男等六天没送院 冠病患者的康复之路：谁在哪个设施养病？