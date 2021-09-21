减少牙医与助理感染病毒风险 牙科中心研发“无形口罩”阻隔气溶胶

订户

来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2021年9月21日 5:00 AM

Aeroshield设备小巧轻便，也易于安装和操作，牙医可直接将它安装在牙科椅子的头枕上，不会妨碍牙医进行较精细的牙科治疗。（新加坡国立牙科中心提供）
Aeroshield设备小巧轻便，也易于安装和操作，牙医可直接将它安装在牙科椅子的头枕上，不会妨碍牙医进行较精细的牙科治疗。（新加坡国立牙科中心提供）

字体大小:

通过实验，团队发现牙医被气溶胶沾染最严重的部位，往往在胸部和右臂，甚至牙科助理面罩的内部表面。使用Aeroshield之后，所沾染的气溶胶都大幅减少。

许多牙科治疗如高速钻孔和清除牙结石等所产生的气溶胶，会随着空气扩散而沾染牙医以及牙医助理的身体和面罩，使他们暴露于冠病病毒的交叉感染风险。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容