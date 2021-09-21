减少牙医与助理感染病毒风险 牙科中心研发“无形口罩”阻隔气溶胶 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年9月21日 5:00 AM Aeroshield设备小巧轻便，也易于安装和操作，牙医可直接将它安装在牙科椅子的头枕上，不会妨碍牙医进行较精细的牙科治疗。（新加坡国立牙科中心提供） 字体大小: 小 中 大 通过实验，团队发现牙医被气溶胶沾染最严重的部位，往往在胸部和右臂，甚至牙科助理面罩的内部表面。使用Aeroshield之后，所沾染的气溶胶都大幅减少。许多牙科治疗如高速钻孔和清除牙结石等所产生的气溶胶，会随着空气扩散而沾染牙医以及牙医助理的身体和面罩，使他们暴露于冠病病毒的交叉感染风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立牙科中心 Aeroshield 同居男女“一阴一阳”困一房 染疫男等六天没送院 冠病患者的康复之路：谁在哪个设施养病？