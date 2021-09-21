减少牙医与助理感染病毒风险 牙科中心研发“无形口罩”阻隔气溶胶

通过实验，团队发现牙医被气溶胶沾染最严重的部位，往往在胸部和右臂，甚至牙科助理面罩的内部表面。使用Aeroshield之后，所沾染的气溶胶都大幅减少。

许多牙科治疗如高速钻孔和清除牙结石等所产生的气溶胶，会随着空气扩散而沾染牙医以及牙医助理的身体和面罩，使他们暴露于冠病病毒的交叉感染风险。