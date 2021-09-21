拨电194次骚扰恐吓妻 恐怖夫监22周

曾因恐吓妻子而坐牢，男子出狱后又违反个人保护令，在半年内连续骚扰妻子，不仅连续两天“夺命连环”拨194通电话给妻子，甚至恐吓妻子“不要逼我杀你”。

被告林志强（译音，35岁）面对六项控状，包括违反个人保护令、抵触防止骚扰法令和刑事恐吓等。他承认其中三项控状，被判坐牢22周。

受害者是来自马来西亚的32岁妻子，案发时，她和被告分居，正办理离婚手续。

根据案情，被告去年4月曾恐吓妻子而被控上庭，今年1月被判坐牢两个月。妻子去年6月取得个人保护令，阻止被告骚扰她或对她动粗。

不料，被告出狱没多久又持续拨电或发短信骚扰妻子，妻子在1月至5月之间曾三度报警，也因为多次看到被告出现在她家附近而至少两度报警。

尽管被告曾被警方警告，但他仍持续在妻子的住处徘徊。

3月12日，妻子与被告约好到律师楼处理离婚事宜，但她害怕被告会做出伤害她的事，最后拒绝与被告见面。

被告对此大动肝火，狂拨154通电话给妻子，更恫言“不要逼我杀你”，怒气未消的他也在隔天持续拨打40通电话给妻子，并放话“要我上门到你办公室吗？”。

根据心理卫生学院报告，被告患有精神分裂症，但他的病情和案情没有实质性的关联，且基于被告迫切希望与妻子对话，被告可能再次违反个人保护令。

完整报道，请翻阅2021年9月21日的《联合晚报》。