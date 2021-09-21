登山妇走近草丛 闪避人群反遭蛇咬

妇女独自徒步登武吉知马山，就要抵达山顶时突然脚踝传来一阵剧痛，低头一看竟是被一条约一公尺长的绿蛇咬伤。

这起事件发生在上周五（10日）早上10时左右，地点是在武吉知马山。

李惠敏（51岁，家庭主妇）是一名徒步爱好者，几乎每星期都会登山两三次，日前她向《联合晚报》公开徒步遭蛇咬的事故。

当天，李惠敏独自一人出发，沿着山径徒步，就快要抵达山顶时，左脚踝突然传来一阵剧痛。

她说，由于当时徒步的人很多，大多数人因运动没戴口罩，为了闪开人群，保持安全距离，她走得比较靠近草丛边，怎料却被蛇咬。

“我当时穿着登山鞋，也有穿袜子，突然间就感觉得左脚踝剧痛，低头一看，发现一条细长约一公尺、绿色的蛇从脚边爬过，它迅速爬入灌木丛中，吓了我一跳。”

李惠敏仔细检查一番，发现脚踝被蛇咬后，留下了两个“小洞”伤口，也流了一点血。她只好拖着伤口折返下山，到访客中心寻求帮助。

她向工作人员形容这条蛇的颜色和长度后，工作人员怀疑她是遭轻毒性的绿瘦蛇（Oriental Whip Snake）咬伤，给她一些消毒药水处理伤口。

绿瘦蛇生性害羞，生活在树上和灌木丛中，经常出现在中央集水地带的自然保护区、乌敏岛和罗央（Loyang），它虽有轻微毒性，但不足以危害人类性命。

李惠敏指出，工作人员告知若是遭到剧毒的蛇所咬，伤口会是明显的两个洞，身体会马上起反应感到不舒服。

“登山这么多次，也不是第一次看到有蛇出没，但没想过会被蛇咬，公开这次的经历，主要是提醒所有徒步爱好者要多加小心。”

专家：访公园尽量避开大量落叶区域

关爱动物研究教育协会（ACRES）副执行理事长卡莱接受本报询问时说，公众到访公园和自然保护区时，尽量避开有大量落叶和树叶的区域。

在徒步时，可注意有些正在步道上休息，或是取暖（尤其是早上），或是经过步道的蛇。

“野生动物像是蛇，通常害怕人类，不过若是它们受到威胁，就会受到惊吓。”

若看到蛇出没应保持距离

他提醒，若是看到蛇出没，公众应该保持一定的距离，不要靠近或是去尝试去触摸它。

若是被咬，先保持冷静，尝试拍下蛇的照片，以便更好协助接下一步该怎么做，并尽快寻求医疗援助。

完整报道，请翻阅2021年9月21日的《联合晚报》。