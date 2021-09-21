同居男女“一阴一阳”困一房 染疫男等六天没送院

住在友诺士的一名前线服务人员确诊冠病，卫生部指其病毒载量高得入院，但等了近一星期都没被送院，同居女友因长期同房相处，到第六天也检测呈阳，感到焦虑又失望。

从马来西亚来新工作六七年的庄先生（30岁，服务人员）与女友刘小姐（24岁，设计师）住在友诺士一带的一间四房式组屋的主人房。

上周三（15日），庄先生出现咳嗽和发烧症状，到诊所求医并进行检测后同天确诊染疫，卫生部告知他体内病毒含量高，预计在24至48个小时内将他送院治疗。

庄先生回家等候，由于与女友同居，致电要求卫生部尽快将其中一人送院或隔离。庄先生告诉《新明日报》记者，对方重复表示会尽快安排，但告知由于确诊人数太多，人手不足，要他们耐心等候。

刘小姐在男友确诊后并没有接到任何健康风险警戒的短信，但仍自主隔离。由于两人只租下主人房，“隔离令”也不允许刘小姐外出，两人虽“一阴一阳”，却因此被“困”在同一间房。

庄先生说：“我都确诊了，只要我继续待在这个房间，她要怎么（安全）隔离？”

他进一步说，女友每天都进行自助抗原快速检测（ART），前六天检测结果都是阴性，前天开始出现喉咙痛，再检测就呈阳性了。不论两人在屋内如何严格防疫，仍不敌病毒，双双染疫。

刘小姐说，拨打无数次电话给隔离单位，每次对方只是询问“为什么男友确诊，还跟他在同一间房？”最后都没有下文。

“一开始说24到48小时，但几乎过了一个星期都没有行动，这种不上不下的情况，我们也不知道该怎么办，真的有点失望。”

刘小姐说，幸好两人都已完成疫苗接种，症状还算轻微，“不然我也不敢想象后果会怎么样”。

她也表示能理解如今确诊人数激增，人手不足，但近一个星期都没有进展。

卫生部日前宣布，符合条件的确诊者，居家休养将成为既定模式。庄先生和刘小姐受访时说，卫生部并未告知两人是否属于居家休养，两人也没有收到关怀礼包，或进行远程看诊服务，“基本上都是我们主动联系卫生部或负责隔离的策安保安（Certis Cisco）”。

完整报道，请翻阅2021年9月21日的《新明日报》。