滨海景白色地段仅一方投标 反应冷淡令市场大跌眼镜

政府推出的滨海景（Marina View）白色地段昨天招标截止，反应意外地冷淡，仅吸引一方投标，令市场大跌眼镜。

唯一的投标方为马来西亚IOI集团旗下公司Boulevard View Pte Ltd。它也是勾出这幅备售地段的发展商，竞标价为15亿零800万元，仅比勾出价多出101元，相当于容积率每平方英尺1379元，也较分析师的预测低了20％。