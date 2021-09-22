滨海景白色地段仅一方投标 反应冷淡令市场大跌眼镜 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 分析师认为，滨海景招标反应冷淡，除了因为地段发展成本高、周期长和酒店前景不确定外，近期中国恒大集团债务危机引发市场担忧，也可能影响发展商标地情绪。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 政府推出的滨海景（Marina View）白色地段昨天招标截止，反应意外地冷淡，仅吸引一方投标，令市场大跌眼镜。唯一的投标方为马来西亚IOI集团旗下公司Boulevard View Pte Ltd。它也是勾出这幅备售地段的发展商，竞标价为15亿零800万元，仅比勾出价多出101元，相当于容积率每平方英尺1379元，也较分析师的预测低了20％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滨海景 地段竞标 玉兔放天灯祈福添好运 疑为参加网上偷窃挑战 两少年涉破坏公物被查