滨海景白色地段仅一方投标 反应冷淡令市场大跌眼镜

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来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2021年9月22日 5:00 AM

分析师认为，滨海景招标反应冷淡，除了因为地段发展成本高、周期长和酒店前景不确定外，近期中国恒大集团债务危机引发市场担忧，也可能影响发展商标地情绪。（档案照片）
分析师认为，滨海景招标反应冷淡，除了因为地段发展成本高、周期长和酒店前景不确定外，近期中国恒大集团债务危机引发市场担忧，也可能影响发展商标地情绪。（档案照片）

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政府推出的滨海景（Marina View）白色地段昨天招标截止，反应意外地冷淡，仅吸引一方投标，令市场大跌眼镜。

唯一的投标方为马来西亚IOI集团旗下公司Boulevard View Pte Ltd。它也是勾出这幅备售地段的发展商，竞标价为15亿零800万元，仅比勾出价多出101元，相当于容积率每平方英尺1379元，也较分析师的预测低了20％。

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