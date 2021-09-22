王乙康：下来或无须预约接种 团队拟上门为行动不便年长者打追加剂

目前年长者接种追加剂须先预约，王乙康解释：“这是暂时的。我们发出了14万封短信邀请年长者前来接种，如果这些人中大部分都涌到接种中心，我们担心太过拥挤，又怕会有传染疾病的风险。”一旦情况稳定，当局将考虑让年长者直接前往接种。

年长者下来可能无须预约就能直接到接种中心接种冠病疫苗追加剂。政府也有意启动居家和流动接种团队，为行动不便的年长者施打追加剂。

卫生部长王乙康昨天接受《联合早报》专访，针对年长者提出的有关防疫措施和疫苗追加剂的疑问进行解答。

有年长者告诉本报，政府早前允许60岁及以上年长者不必预约，就能直接到任何一个接种中心注射首两剂疫苗。如今他们收到接种追加剂的邀请短信，却必须上网预约接种时段，觉得相当麻烦。

针对以上反馈，王乙康解释：“这是暂时的。我们发出了14万封短信邀请年长者前来接种追加剂，如果这些人中大部分都匆匆涌到接种中心，我们担心太过拥挤，又怕会有传染疾病的风险，所以就叫他们先预约，把人群分散开来。”

一旦接种人群分散开来，卫生部将考虑转换模式，让年长者可以直接到接种中心施打追加剂。

对于行动不便的年长者，当局也考虑启动居家和流动接种团队为他们施打追加剂。

王乙康说：“我希望大家可以谅解，行动不方便的人很多，而我们的资源有限，要挨家挨户上门接种。所幸武装部队也来帮忙，加设了10个团队。根据我们的资源，我们会优先为最需要的人先施打。”

除了为年长者接种追加剂的课题，公众也广泛关注12岁以下的孩童能否接种疫苗。疫苗制造公司辉瑞及BioNTech前天宣布，临床试验结果显示，它们的冠病疫苗对五岁至11岁儿童是安全的，能产生强大的免疫反应。对此王乙康保持谨慎，因为目前该试验结果还未经任何国家评估。

“现在还言之过早，但是我们希望今年底或明年初能够得到卫生科学局的批准，可以进行为孩童施打疫苗的工作。”

为了保护无法接种疫苗的儿童，教育部宣布将采取额外防范措施，规定小六考生以及小一至小五的学生在不同日期全面实施居家学习，以减少病毒通过校园传播的风险。

对于学前教育中心是否也会采取居家学习的措施，王乙康表示必须考虑部分家长的担忧，他们需要学前教育中心照顾孩子才能安心上班。

王乙康：方便公众出行 探讨提早公布感染群细节

卫生部从本月9日起更新每日疫情文告的格式，每天只在晚间公布一次确诊病患的人数、重病人数和值得关注的感染群。有年长者指出，一些他们常去的巴刹和熟食中心出现20多起病例后才列入感染群，太晚公布感染群细节也影响他们隔天出行。

王乙康解释，卫生部通常都会尽早公布感染群，但有时当把有关联的病例联系起来时，一些感染群已累计多起病例。这是因为病毒在未被察觉的情况下在社区传播，再加上许多已接种疫苗的病患并未出现症状。

他说：“如果可以的话，我们可能在同一天分两次公布......公众想知道感染群在什么地方，如果在牛车水明天就不要去牛车水，所以我们会检讨一下，看能不能早点公布什么地方有感染群。”