青年志愿者当中学生友伴 倾听“少年的烦恼”树立榜样 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 青年志愿者陈建俐（右）与欧南中学中四生阿迪（左），通过试验友伴计划“Project Masterpiece”成为朋友。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 一双愿意聆听的耳朵，对学生的生活可产生积极的影响，教育部领导的跨部门“提升”工作小组连同全国青年理事会，为一群中学生寻找适合的友伴。这项名为“Project Masterpiece”的试验友伴（befriending）计划，由教育部领导的跨部门“提升”工作小组（UPLIFT）与全国青年理事会的新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore）联合推出，旨在将学生与可以成为他们榜样的伙伴联系在一起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 “提升”工作小组 学园 玉兔放天灯祈福添好运 疑为参加网上偷窃挑战 两少年涉破坏公物被查