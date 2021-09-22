青年志愿者当中学生友伴 倾听“少年的烦恼”树立榜样

一双愿意聆听的耳朵，对学生的生活可产生积极的影响，教育部领导的跨部门“提升”工作小组连同全国青年理事会，为一群中学生寻找适合的友伴。

这项名为“Project Masterpiece”的试验友伴（befriending）计划，由教育部领导的跨部门“提升”工作小组（UPLIFT）与全国青年理事会的新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore）联合推出，旨在将学生与可以成为他们榜样的伙伴联系在一起。