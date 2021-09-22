热衷室内设计的前数学教师姚炜轩和前销售工程师姚凯文在一年多前创办维修保养和工程服务公司，为客户延续物品寿命。

清洁家居用品不单只是清除污垢，也是延续其寿命的方式。共同经营家居服务公司的两名合伙人，希望通过自己提供的清洁和维修服务赋予婴儿车新生命，再送给有需要的家长。

疫情来袭之下，许多民众都更加关注卫生与健康。热衷室内设计的前数学教师姚炜轩（38岁，左）和前销售工程师姚凯文（26岁）在一年多前创办OLIO维修保养和工程服务公司。

想要为社会尽一分力的两人最近开始在邻近办公室的玛丽蒙一带，征收二手婴儿车。姚炜轩说，一名孩童通常只使用婴儿车两三年，之后要如何处置让很多家长感到困惑。

“其实大部分使用过的婴儿车在整体结构和状态方面都还很好，只要进行深度清洁就能再次使用。”

两人利用参与社区服务的机会展开征收活动，仅一小时内就收到八辆婴儿车。目前，他们正在与Sparkletots学前教育中心和护苗生育协助与辅导中心（aLife）洽谈，将清洁好的婴儿车赠与机构内有需要的人。

姚凯文说，家务做多了，他们就开始研究如何处理那些不能以常规方式清洁的家具。过程中，他们发现很多民众都需要这种专门服务，因此决定以科技为基础，设计出适合住家、汽车和孩童用具的清洁和维修程序。

通过清洁来延续物品寿命的概念，也是两人在服务客户的过程中得到的启发。令他们印象最深刻的是一名96岁的顾客陈女士。丈夫去世后，她带着原有的家具搬到一间公寓，包括两张丈夫的办公椅。

姚炜轩回忆说，陈女士对清洁工作很讲究，因此能将意义重大的物件交给他们是一种肯定。“我还记得她看到一尘不染的椅子时眼睛都亮了……这让我们发现在延长家具寿命的同时，也能将其中的精神传承下去。”