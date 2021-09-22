达曼裕廊咖啡店变酒城 酒客跨桌喧闹引人忧

达曼裕廊咖啡店一到晚上就变“酒城”，店外40多张桌子座无虚席，几乎每桌都有啤酒。酒客虽然分两人一桌，但不少人拿着酒瓶、酒杯到别桌推杯换盏、站着聊天或醉醺醺地勾肩搭背，被指无视安全距离等冠病条例。

《联合晚报》读者卓先生（60岁）通过24小时新闻热线投诉，指达曼裕廊永升路第101座咖啡店一到周末就会吸引许多酒客，饮酒期间不遵守安全距离，还十分喧闹。

卓先生说：“酒客虽然分开坐，两个人一桌，但不少人把椅子稍微转过来面对隔壁桌，立刻就变成四人一组。如今疫情那么严重，他们却没有严格遵守防疫措施，让我们这些经常光顾咖啡店的食客觉得很困扰。”

记者前往咖啡店了解情况时发现，咖啡店虽然24小时营业，但因为我国条例规定10时30分后就不能饮酒，因此咖啡店最热闹的时间段是晚上8时至10时之间。

咖啡店外围的空地上摆了40多张圆桌，几乎全被占满，几乎每桌都摆着冰桶和啤酒。大部分食客都遵守安全距离，两人一组坐一桌。

不过，确实有至少五六桌的食客，将椅子的方向一转，就和隔壁聊起天喝起酒，间中距离少于一米。

另有多名酒客辗转于不同酒桌，站在别桌旁边一聊就是半小时。一名阿叔原本坐着喝酒，但后来拿起酒瓶走到隔壁桌，为对方倒满酒，攀谈几句后又回到原来的座位。

其中一桌更是一度聚集了五六人，一行人都拿着酒杯，没有戴口罩。几名酒客喝得高兴了，聚在一起勾肩搭背、划拳等，完全没有保持安全距离。

完整报道，请翻阅2021年9月22日的《联合晚报》。