疑不满邻居装修噪音 少年涉持刀上门

疑不满邻居装修屋子太吵，又弄脏走廊，少年涉持刀上门，之后将自己反锁屋内，大闹5小时。

这起闹剧发生在昨天（9月21日）下午1时15分许，地点是勿洛蓄水池弯第747C座一间单位。闹事的就是住在该组屋内的一名少年。

热心读者刘胜良拨电《新明日报》24小时热线通报，指上述地方出现多辆警车和消防车，还有警员全副武装，气氛紧张。

记者赶抵现场时，警方已围起封锁线，民防人员也在组屋楼下铺设了安全气垫。

不愿透露姓名的邻居告诉记者，事发时，住在事发单位隔壁的邻居因请承包商到住家进行装修，相信少年疑受不了装修时的噪音，也不满承包商弄脏走廊，竟持刀上门。

“我当时不在家，但女儿刚好在乘搭电梯时，听到承包商说了这件事，他们当时都吓了一跳。”

警方大约在傍晚6时30分解除封锁线，记者事后分别走访少年和涉事邻居的住家单位，但无人应门。

警方受询时指出，当局在下午1时15分接到通报，指有一名男子持刀，站在邻居的住家外。警方抵达现场时，发现男子将自己反锁在单位内，不愿开门。当局出动了危机谈判组（Crisis Negotiation Unit）、特别行动指挥处（Special Operations Command）到场协助。

发言人表示，警员最后成功说服少年开门，过程中无人受伤，少年目前在协助警方调查。

民防部队则说，作为预防措施，民防人员设置两个安全气垫，灾难拯救队（DART）也在现场待命。

完整报道，请翻阅2021年9月22日的《新明日报》。