汇钱遇女骗子 少妇痛失5万元

担心出外会有染冠病风险，也为找到更优惠的兑换率，一名少妇通过社交媒体寻人汇钱给在中国姐姐，岂料却遇到女骗子。对方为了博取信任，先佯装把钱汇进她姐姐在中国的户头，跟着发出银行“收款证明”的短信，让少妇前后损失5万元。

李女士（34岁，家庭主妇）10年前嫁来本地当狮城媳妇，因疫情关系，她也三年没回老家河南郑州。

平日有托在中国的姐姐垫钱网购的她接受《联合晚报》访问时说，由于无法像以往一样返乡亲手还钱给姐姐，本月6日她在微信多个朋友圈发短信，询问群里是否有人能帮忙汇款回中国。

没想两天后，电商朋友圈的一名自称是“玲”的女子，发短信回复说能提供帮忙，而且1新元能兑换5元人民币，比近来市场上仅换到4元8角来得多。

准备兑换4万新元的李女士说，她按照指示拍下准备兑换现金的照片发给对方后，不久对方就称已经把20万人民币汇到她姐姐的银行户头。

李女士过后向姐姐查询，远在郑州的姐姐的确收到银行发来的“收款证明”短信，里面注明已收到20万人民币，姐姐过后也发来截图通知她，于是她便转账给“玲”。

有了第一次“成功”交易的经验后，李女士同天接到“玲”的询问，是否还需要兑换人民币。已经超过取款顶限的她于是向朋友借来4000元，凑够后再跟对方兑换5万人民币，这笔钱同样也接到“收款证明”的短信。

没想对方食髓知味，又再来问李女士还需不需要兑换人民币，经朋友提醒后，李女士马上联系姐姐到银行去验证，岂料却发现户头原来一分钱都不曾汇来。

“当时我发短信质问她，对方还好声好气跟我解释是银行转账问题，不过当姐姐多次跟银行确认没收到汇款后，对方后来就不回复我们，宛如人间蒸发，我才意识到这是一场骗局。”

少妇报警免他人上当

女骗子自称是贸易公司的员工，不甘被骗的李女士过后报警，警方已经介入调查。

李女士表示，她在9月17日前往警局报案。警方受询时证实有接获报案，并指案件正在调查中。

她说，其实现在回想起来，还是能找到一些蛛丝马迹，包括对方全程只用微信沟通，就算她多次询问对方手机号码，对方始终没提供。

“这是我首次选择在微信的朋友圈发短信询问兑换交易，以为只要自己真诚相待，就会出门遇贵人，找到更划算的兑换率，没想到头来一场空，连5万元的血汗钱都被骗走。

据李女士打听到，目前该骗子仍用同个手法在欺骗其他人，希望警方能找出对方，以免更多人上当。

完整报道，请翻阅2021年9月22日的《联合晚报》。