确诊者不满迟迟未接卫生部指示 李显龙总理：当局正努力提升效率

感染了冠病或与确诊者有过密切接触却迟迟未接获卫生部指示，令人感到不安。李显龙总理说，他了解不少公众因此感到不满，而当局正在努力提升运作效率，确保为所有病患提供妥善的照顾。

李总理前天（9月21日）到卫生部的冠病病例管理工作小组（COVID-19 Case Management Task Group）指挥中心了解工作情况，这个工作小组的任务包括安排病患入住护理设施，及指导病患尤其是那些居家休养（Home Recovery）的病患该怎么做。

他昨天在面簿上贴文说：“对于那些家中有成员感染冠病的人来说，我知道这是让人倍感压力的时期。你们有人写信给我表达不满，或质问卫生部为何在你或至亲确诊后，花了那么长的时间才与你们联系。”

他解释：“工作小组的任务艰巨，他们必须在这快速变化的形势中全天候运作。病例数目还在增加，我们会尽力提升运作效率，确保所有病患获得妥善照顾。”

自上周开始，居家休养已成为了12岁至69岁冠病病患的既定护理模式，符合条件的人无须先到医院或社区护理设施，可以在确诊后马上开始居家休养。

公众上网宣泄不满 称热线打不通指示混乱

李总理说，政府现在鼓励完成疫苗接种的病患应尽可能留在家中，这样不仅能减少对他们的干扰，也可以缓解对医院病床的需求，让重症者获得所需的治疗。

近来有好些公众上网宣泄不满，指他们在确诊或身边有人确诊后，没有接到卫生部指示。有公众上个星期天（19日）开设Telegram群组，让遇上类似情况的人分享经验。

截至昨晚10时已有超过4000人加入，一些常见的抱怨包括有家人染病但过了多日仍未接到隔离通知、热线打不通、不同部门给不一样的指示。

不愿具名的蔡女士（32岁，财务助理）本月12日确诊。她接受《联合早报》电访时说，卫生部原本安排司机14日送她到社区护理中心，但当时两个女儿开始流鼻涕，所以她告诉司机希望等工作人员上门为女儿检测确定她们没事。

“司机把我的病例交回给指挥中心，说会有人联系我，可是14日至18日之间全无消息。我每天打10多次热线，接线员每次都说会帮我催。18日有人联络我，说两天后会发短信通知我结束隔离的安排，但直到今天什么也没收到。”

这期间她一直待在主卧室内，起初女儿每天在门外哭着要妈妈，让她觉得很难受。

不愿透露姓氏的靖鎽（38岁，待业）是群组开设人，他的母亲曾到过牛车水大厦，双亲先后确诊，他目前还在隔离。

他说，一开始时他觉得信息混乱便上网向人请教，过了几天他在网上分享经验谈，有人建议他开设群组。当局的指示不清楚，很多人越等越着急，大家通过群组互换信息，知道还有人与他们情况相同，可安抚一下彼此的情绪。