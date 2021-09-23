防止病毒传播避免医疗系统不胜负荷 所有医院明天起暂停探病四周

卫生部昨天发文告说，随着社区冠病病例增加，当局在医院职员、病患与访客中发现了更多病例，导致一些病房关闭，职员隔离。这已对一些医院造成影响，加重了院方在床位与人手方面的负担。

所有医院明天（9月24日）起暂停让访客探病，直到下个月23日，以降低病毒传播的风险，避免医院不胜负荷。

卫生部昨天发文告说，随着社区冠病病例增加，当局在医院职员、病患与访客中发现了更多病例，导致一些病房关闭，职员隔离。这已对一些医院造成影响，加重了院方在床位与人手方面的负担，尤其是在医院准备开放更多床位照顾冠病病患的这段期间。

为了保证医院的资源，卫生部将收紧医院的防疫措施，禁止访客探病，为期四周，社区和私人医院也包括在内。

这期间，只有四类病患的访客可在获医院批准后前去探病，分别是垂危病患、小儿科病患、孕妇或产后妇女，以及需要看护者照顾的病患。

获准让亲友探访的病患一天只能有一名预先登记的访客。垂危病患允许五名访客登记，每次最多两人同时探访。

不论是否完成疫苗接种，所有访客都须持有呈阴性的抗原快速检测或聚合酶链式反应检测结果，检测须在探访前的24小时内进行。过去270天内确诊并已康复的冠病患者，出示从诊所获取的活动前检测豁免证明即可。

访客须时刻戴好口罩，不准在病房内饮食或使用病房的厕所，也不可坐在病人的床上。

高风险病患到紧急部门 须接受强制抗原快速检测

此外，从明天起，高风险病患到医院的紧急部门或24小时急诊诊所时，必须接受强制的抗原快速检测。

这包括须在紧急部门留医观察的病患，以及得除下口罩至少15分钟接受检测或治疗的病患。

卫生部指出，医院的紧急部门一般都相当拥挤，目前已经将有急性呼吸道感染症状的病患与其他病人区分开来。

“不过，由于更多冠病病患可能处于无症状的潜伏期，或没有出现症状，医院须为病患进行检测，以降低病毒在紧急部门传播的风险。”

不论是否已接种疫苗，上述两类病患都要接受检测，政府将承担检测费用，直到今年底。病人如须要留医观察，获准陪同的访客若在医院停留超过30分钟，也须接受抗原快速检测。他们可能得依各别医院的规定自付检测费。

卫生部吁请非紧急或只有轻微症状的病人到家庭诊所或紧急护理中心（Urgent Care Centres）求医。若担心染上冠病，公众可前往参与拭子检测计划（简称SASH）的诊所，家庭医生会依据病人的情况在必要时进行冠病检测。

这些安排有助让病情较严重的病患接受及时的治疗，并保留医院的资源给有需要的病人。

为了尽早发现确诊的职员，卫生部已增加对医院职员以及在医院工作的外部供应商的检测频率。当局会根据疫情调整措施，并吁请病人和家属谅解与配合，以保障医院职员和病人的安全。