住院冠病病患超过1000人 专家担心医疗系统不胜负荷 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地住院冠病病患过千，占用全国医院近一成的床位，受访专家普遍对医疗系统的负荷感到担忧，尤其是医院收治其他疾病患者的能力。因此，专家建议当局进一步扩大居家休养计划、简化出院程序，以及设立更多社区护理设施来缓解医院的压力。根据卫生部昨晚的文告，目前住院的1083名病患中大多情况良好并正在接受观察，其中145人须输氧，19人在加护病房。统计局网站数据显示，截至去年本地公共医院、社区医院与私人医院共有1万3630个床位，意味着冠病病患已占据全国约8％的医院床位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 传染病 国大医院 社区护理 疾病 疫苗 冠状病毒19 退休汉杀前妻判终身监禁 死者姐：我妹清白没出轨 烧破铁锅的坚持 粤菜小贩坚守疫下档口