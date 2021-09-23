住院冠病病患超过1000人 专家担心医疗系统不胜负荷

本地住院冠病病患过千，占用全国医院近一成的床位，受访专家普遍对医疗系统的负荷感到担忧，尤其是医院收治其他疾病患者的能力。因此，专家建议当局进一步扩大居家休养计划、简化出院程序，以及设立更多社区护理设施来缓解医院的压力。

根据卫生部昨晚的文告，目前住院的1083名病患中大多情况良好并正在接受观察，其中145人须输氧，19人在加护病房。统计局网站数据显示，截至去年本地公共医院、社区医院与私人医院共有1万3630个床位，意味着冠病病患已占据全国约8％的医院床位。