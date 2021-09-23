更多确诊巴士车长康复重回岗位 当局探讨为前线公交人员施打追加剂

更多早前确诊冠病的巴士车长已康复并回到工作岗位，巴士服务的人手安排情况也逐渐趋稳。工会正同陆路交通管理局探讨是否须要为前线公共交通工作人员接种冠病疫苗追加剂。

全国交通工友联合会执行秘书杨益财昨天（9月22日）到文礼巴士转换站了解巴士车长的工作情况。该转换站上个月29日被列为冠病感染群，截至本月19日，已累计242起病例。

确诊车长大多症状轻微或无症状

杨益财在面簿贴文说，他与一些已经康复并于本周重返工作岗位的巴士车长交谈，了解到他们大多症状轻微或无症状。

“他们当中没有人发烧，其中一人说染病头几天身体有些疼痛，跟他过去感染流感的情况相同。”

确诊车长在隔离期间由同事帮忙代班，但人手短缺造成一些巴士服务延误。杨益财说，随着更多车长康复并回到前线，人手情况已逐步趋稳。

刚于本月16日接任交通工友联合会秘书长的麦文伟也陪同杨益财走访。

随着巴士车厂和转换站实施更严格的安全管理措施，巴士车长及工作人员的每周新增确诊病例已减少。劳资政三方通过密切合作，在工作场所展开定期和广泛的检测，及早发现并隔离新的确诊病例。

杨益财也透露，由于前线公共交通工作人员大多是在今年第一季接种疫苗，交通工友联合会正同陆交局探讨，是否必须为他们接种追加剂。

“巴士工作人员的高接种率，很可能可以防止暴发更大一波的潜在疫情。”