扮小丑引起误会 教育中心兼职员工致歉

“我从小就很喜欢小丑，小时候的生日派对、去看马戏团或大型活动都有小丑的身影，我以为小丑是代表欢乐，没想到事情会演变成这样。”

扮成小丑在校外宣传课程的教育中心职员凯林为自己的装扮引致公众误会而道歉。

《联合早报》日前报道Speech Academy Asia的一名兼职员工被指装扮成小丑到多所小学外宣传课程，结果引起家长和公众恐慌，以为有人对孩子图谋不轨，多人向警方报案。教育中心事后道歉，澄清没有恶意，并立即停止所有路演活动。