扮小丑引起误会 教育中心兼职员工致歉 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 教育中心兼职员工凯林在住家受访时说，没想到小丑的装扮会引起那么多误会，他为此道歉并称以后工作时不会再扮成小丑。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 “我从小就很喜欢小丑，小时候的生日派对、去看马戏团或大型活动都有小丑的身影，我以为小丑是代表欢乐，没想到事情会演变成这样。”扮成小丑在校外宣传课程的教育中心职员凯林为自己的装扮引致公众误会而道歉。《联合早报》日前报道Speech Academy Asia的一名兼职员工被指装扮成小丑到多所小学外宣传课程，结果引起家长和公众恐慌，以为有人对孩子图谋不轨，多人向警方报案。教育中心事后道歉，澄清没有恶意，并立即停止所有路演活动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小丑 教育中心 维文拜访基辛格 聚会减少 口罩戴好 王乙康给老人家的忠告