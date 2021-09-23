食物银行储蓄卡让受益者 到合作餐饮门店用餐

订户

来自 / 联合早报

文 /
张艺馨

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年9月23日 5:00 AM

陈德花（右）是城市食堂系列计划的其中一名受益者，可使用每月储值额为50元的食物银行储蓄卡到合作的餐饮门店用餐。（陈来福摄）
陈德花（右）是城市食堂系列计划的其中一名受益者，可使用每月储值额为50元的食物银行储蓄卡到合作的餐饮门店用餐。（陈来福摄）

字体大小:

新加坡食物银行推出城市食堂系列计划，为低收入者解决温饱问题，减轻经济负担。

这项计划昨日在位于滨海广场的Encik Tan分店启动，受益者可通过食物银行储蓄卡到合作的餐饮门店用餐。

食物银行负责人黄玮婷在计划的启动仪式上说，2020年疫情伊始，义工们曾将食物送上受益者的家门，但每个人的用餐时间和喜好各有不同，因此食物银行这次推出3.0版计划，希望能让受益者随时随地根据自己的需要和口味选择食物。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容