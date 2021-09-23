食物银行储蓄卡让受益者 到合作餐饮门店用餐 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 陈德花（右）是城市食堂系列计划的其中一名受益者，可使用每月储值额为50元的食物银行储蓄卡到合作的餐饮门店用餐。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡食物银行推出城市食堂系列计划，为低收入者解决温饱问题，减轻经济负担。这项计划昨日在位于滨海广场的Encik Tan分店启动，受益者可通过食物银行储蓄卡到合作的餐饮门店用餐。食物银行负责人黄玮婷在计划的启动仪式上说，2020年疫情伊始，义工们曾将食物送上受益者的家门，但每个人的用餐时间和喜好各有不同，因此食物银行这次推出3.0版计划，希望能让受益者随时随地根据自己的需要和口味选择食物。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义工 银行 智能手机 食物 咖啡店 经济 小贩中心 退休 熟食中心 食品 餐饮 用餐 烹饪 生活 援助 商家 公益 早餐 合作 付款 慈善机构 食堂 收入 社区 分店 新加坡食物银行 退休汉杀前妻判终身监禁 死者姐：我妹清白没出轨 烧破铁锅的坚持 粤菜小贩坚守疫下档口