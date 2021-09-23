律政部推出一站式法律科技平台 助中小律所降低转型门槛

政府日后推出的一站式法律科技平台，将允许律师事务所采纳科技解决方案提高运作效率，尤其能为中小律所降低搭上科技列车的门槛。

律政部也正携手资讯通信媒体发展局与业界伙伴为法律行业制定数码蓝图，预计明年第一季与法律科技平台同步推出。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨早参与科技法律节（TechLaw.Fest）的开场对话时，阐述政府为协助律所推动转型所作的种种努力。