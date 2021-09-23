律政部推出一站式法律科技平台 助中小律所降低转型门槛 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（右）昨早参与科技法律节的开场对话，与负责主持的新加坡管理大学计算机与信息系统学院信息系统荣誉教授史蒂芬·米勒讨论政府如何引领法律行业转型。（律政部提供） 字体大小: 小 中 大 政府日后推出的一站式法律科技平台，将允许律师事务所采纳科技解决方案提高运作效率，尤其能为中小律所降低搭上科技列车的门槛。律政部也正携手资讯通信媒体发展局与业界伙伴为法律行业制定数码蓝图，预计明年第一季与法律科技平台同步推出。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨早参与科技法律节（TechLaw.Fest）的开场对话时，阐述政府为协助律所推动转型所作的种种努力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 律师事务所 科技 退休汉杀前妻判终身监禁 死者姐：我妹清白没出轨 烧破铁锅的坚持 粤菜小贩坚守疫下档口