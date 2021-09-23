九年多前因工作压力大，马淑婷发现自己的精神健康逐渐恶化，于是决定辞职，转当全职艺术工作者，找回童年时艺术带给她的安慰。

无表情的女孩处在各种色彩缤纷的奇特背景中，紧闭双唇，眼神空虚却带着一种莫名的伤感，似乎在向观众求助。40岁的马淑婷通过流行超现实主义（pop surrealism）艺术，勇敢正视自己内心的恶魔。

工作压力大得喘不过气，马淑婷发现自己的精神健康逐渐恶化，于是大约在九年前决定辞去从事九年多的信息技术工作，转当全职艺术工作者，找回童年时艺术带给她的安慰。

“如今也不能说艺术让我的精神健康完全恢复，但艺术能让我表达难以用言语形容的挣扎。我不必逼着自己敞开心扉，也能表达内心想表达的情感。俗话说，一画胜千语。”

马淑婷是在中学时期通过艺术老师的介绍，首次认识到超现实主义风格。她当时被这种以脱离现实的方式反映出重要社会课题的象征性画风深深吸引，之后在2012年加入数码创意公司后，偶然遇到同样是超现实主义艺术爱好者的同事，再次激起她对这种艺术的热忱。

同事带马淑婷认识了有别于超现实主义的流行超现实主义，这类风格源自把艺术带入民间的运动，反映的课题更亲民。

马淑婷所表达的课题包括精神健康、男女平等及环境意识等社会课题。“比如我害怕水，水让我感到幽闭恐惧，我的画作就会体现脚上绑着重物的女孩被水淹没，对我而言象征自由的黄鸟也一同受困。”

她主要是将自己所经历的精神挫折描绘出来，并且希望自己的作品能让同样面对挣扎的人得到安慰，以及促使大家开始思考一些课题。

马淑婷自2016年开始参加开放比赛及展览。除了油画，她也尝试把流行超现实主义风格融入布料、泥塑及树脂等素材，并将作品上载到网店和社交媒体账号christinerbayart。