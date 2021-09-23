在美国纽约出席联合国大会等一系列会议的新加坡外交部长维文医生，昨天（9月22日）同美国前国务卿基辛格博士会面。

维文在新加坡时间昨天下午，通过社交媒体分享他到纽约基辛格办公室与对方会面的照片和视频。照片中两人都戴着口罩，98岁的基辛格依然精神矍铄。

根据过去的报道，2015年10月就任外交部长的维文，2016年起每次到纽约出席联合国大会时都会拜访基辛格。只有去年由于冠病疫情，联合国大会改以视讯方式举行，二人才未会面。