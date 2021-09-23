90年老字号陈福成饼家下月结业

疫情下生意变差、不想承担翻新费用，加上后继无人，老字号陈福成饼家11月底结业。

《新明日报》前年报道，至今已有90年历史老字号“陈福成饼家”多年来依靠一群“爷爷级”员工支撑，七旬高龄的第三代掌舵人后继无人，宣布去年3月结业。不过，这家位于直落亚逸街远东广场的这家饼家，去年捎来好消息，获得大厦业主批准续约一年，继续寻找接班人，挺过了结业危机。

然而，随着一年租约一到，饼家仍逃不过结业。

第三代老板陈文才（71岁）今早受询时透露，业主提供的续约条件与往年一样，需要进行翻新。然而，他仍坚持保留古早风貌，而且如果需要花钱翻新，自己会感到吃力。

“花钱翻新后，卖饼就要提高价钱，这是我不想做的。”

他也说，其实之前想找接班人，但价格谈不妥，有兴趣者却没本钱，加上孩子们没有兴趣继承衣钵，只好忍痛宣布今年11月底结业。

疫下生意受挫40％

陈文才表示，他坚持每天手工制作新鲜出炉的各式各样传统饼，给顾客品尝，本身已年过七旬，加上老员工都年迈，所以才想结业。

“疫情期间，生意受挫40％，再加上疫情减少祭祀活动，前来买饼的顾客也减少。”

综合多个因素下，陈文才决定结业，深感不舍，也感谢顾客多年来的支持。

完整报道，请翻阅2021年9月23日的《新明日报》。