自闭儿爱看卡车 父天天陪不喊累

父子每天形影不离，对着路旁的大卡车张望，车主好奇上前寒暄，始知8岁男童原来患有重度自闭，对重型车辆情有独钟。父亲几乎天天陪着儿子“赏车”，有时站上一个多小时也不喊累，满满的父爱显露无遗。

金景货运私人有限公司执行董事李戍贵（35岁）前天（9月21日）在面簿分享一名父亲为了让自闭儿子开心，几乎天天带着他到兀兰工业区看卡车的故事，让网民感动不已。

李戍贵受访说，他在本月初就看到一对父子在公司楼下，站在一辆大卡车前许久，没想到在周一傍晚时分，又再次看见这对父子出现，于是上前去问个究竟。

每次看半至一小时 至自闭儿满意才回家

原来这名八岁男童患有重度自闭，无法正常表达，但对重型车辆情有独钟。父亲默罕默德艾迪（38岁，活动策划员）每天从托管中心接了儿子后，都会陪着儿子到工业区的停车场看卡车，每次一看就是半小时至一小时，直到儿子心满意足才回家。

李戍贵说，自己同为一名父亲，了解身为父母有多不容易，在得知缘由后，他也主动邀请男童坐上大卡车的驾驶座，满足他的好奇心。“艾迪的父爱和耐心，很是让人敬佩，我只是举手之劳。”

艾迪昨天（9月22日）和妻子也带着儿子去兀兰工业区看卡车，他受访时说，儿子虽然无法很好地说话，但每当看到卡车时，都会兴奋得指着说出“卡车”一词。

“周一儿子看卡车看得正着迷时，就遇到李戍贵，本想开口问他能否让儿子试坐，没想对方先主动提议，让儿子到卡车里试坐和拍照，让儿子圆梦了，真是很感谢他。”

李戍贵昨天也让男童坐上卡车，看着男童开心不已，满脸笑容，男童父母和李戍貴都忍不住跟着笑起来。离开前，男童仍依依不舍，闹着说“卡车、卡车”，似乎还玩得不过瘾，还想继续玩，舍不得回家。

完整报道，请翻阅2021年9月23日的《联合晚报》。