马国男汽油泼妻逼复合 图拐出境被拦下

不满妻子要离婚而动杀机，马国男子策划四天后，来新掳拐妻子，向她泼汽油，逼问她为何要离开自己，最后还把她带到坟场，扬言要把她活活烧死后再自杀。男子折腾妻子长达五小时，在妻子假装愿意与他复合后，带着妻子通过大士关卡回新山，结果在关卡被捕。

这起事件发生在2019年7月2日，被告是来自马来西亚的无业汉穆鲁甘，受害者是他的妻子（40岁），同样来自马国，案发时在本地工作。

被告昨日（9月22日）承认掳拐、恐吓、蓄意伤人以及携带危险武器的四项罪行。被告和妻子已经分居，正在办离婚。

这对怨偶在2007年结婚，被告脾气不好，会打妻子之余，还因烂赌而欠债累累，妻子的婚姻生活并不快乐。

2019年2月，妻子向朋友诉苦，说她感到孤独寂寞，朋友于是把一名男子的联络号码给她，建议两人试着交朋友。妻子于是开始和该名男子聊天，但两人从未见面。

聊了一周后，被告检查妻子手机，发现有男人向妻子道早安后怀疑妻子出轨，两人因此大吵一架。

妻子事后搬回娘家住，提出离婚，屏蔽被告的手机号码，拒绝跟被告有任何交集。接下来的几个月，被告尝试用不同号码联络妻子，到妻子的娘家要求复合，约她庆祝结婚纪念日，甚至连续五六天到关卡苦等她四小时，但都没能挽回婚姻。

2019年6月27日，被告给好友发短信说“像她这样的女人不该活着……肯定会烧了她，100%”。隔天，他又跟朋友说，既然不能拥有妻子，也不让别人拥有她，还说已经计划来新加坡杀了妻子再自杀。

完整报道，请翻阅2021年9月23日《联合晚报》

