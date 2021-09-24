卫生部设“伙伴”制度 帮助确诊者居家康复

卫生部吁请公众别拨打热线电话，等待手机短信或居家康复伙伴联系他们。卫生部也希望公众体谅，同时表示正在简化运作程序，并吁请受影响的公众在家隔离，如果不舒服，可通过网站联络远程医疗业者。

下来居家康复的冠病病患将获伙伴联系与协助，更好地完成在家中康复的过程。

本地冠病病例持续攀升，不少公众纷纷上网申诉居家康复和隔离的程序混乱。卫生部受询时说，当局正在设立“居家康复伙伴制度”（Home Recovery buddy system）同时加强资源，吁请公众别拨打热线电话，等待手机短信或居家康复伙伴联系他们。

手机短信会提供康复伙伴的热线号码6874 4939。

自上周开始，居家康复成了12岁至69岁冠病病患的既定护理模式，最多可占每天病例的四成。不过，不少病患或与确诊者有过密切接触者抱怨迟迟未接获卫生部指示。李显龙总理日前指出，当局正努力提升运作效率。

卫生部昨天（9月23日）发文告，希望公众体谅，同时也表示当局正在简化运作程序。卫生部吁请受影响的公众在家隔离，待在有独立厕所的房间，如果离开房间要戴口罩。如果不舒服，可通过网站联络远程医疗业者。

“你也会通过手机短信获得更多居家康复的信息。尽量别拨隔离、卫生部热线、素质服务热线，这会进一步卡住系统。”

42岁的王姓自由摄影师受访时说，母亲上周五确诊，隔天早上接到策安保安人员的来电，鉴于住家是一房一厅，得把母亲送到社区护理设施。

岂料，一切准备就绪后却没了下文，致电策安保安和卫生部也都徒劳，令王先生担心有糖尿病、也曾有结核病的母亲病情会恶化。

三天前，王先生的母亲终于接到医生来电。由于咳嗽不见起色，医生建议他们必要时直接致电995，别等卫生部。王先生后来让救护车载母亲到陈笃生医院照X光和验血，所幸她没有肺炎，随后送往社区护理设施。

王先生说：“设施人员告诉我母亲24日看过医生后就能回家，但我的隔离期28日才结束。不是应该等我隔离结束才让她回家吗？”

杨姓经理（40岁）的五岁女儿星期天晚上开始发烧，周一下午确诊，但直到昨天上午才接到卫生部来电，要了解女儿接触过哪些人，并说她应接到隔离令。

实际上，杨女士周二上午已上网注册为密切接触者，当晚通过手机短信接到隔离令。她隔天早上还做了PCR检测，当天傍晚收到每天得用的ART检测仪。

“我女儿是个小病患，反而等了三天才有人来问她的情况，我这个密切接触者倒已启动了隔离程序，‘被照顾’得比病患还要周到。”

更让杨女士纳闷的是，卫生部负责追踪的职员告诉她，女儿可在家中康复，到了确诊第六天如果PCR检测呈阴性就可以完成隔离。“就算我女儿没事了，我也要继续跟她待在家。万一我间中也染病，就要继续延长待在家的时间，等于是说我要是染病，不如早点染，全家都病了反而更快恢复自由。”

另一方面，淡滨尼集选区议员锺丽慧在面簿发文说，由于曾接触确诊病例，即使没有接到卫生部通知，她仍自我隔离10天。

她说：“当时每天病例已达800起，我估计不会接到卫生部的电话。如果每个病患在过去一周里与五个人有接触，如何追踪所有接触者呢，尤其是当下很多人不接来历不明的电话？”

她也呼吁公众，如果确诊就应小心行事，自行联络接触过的人，让他们能自我隔离和检测，大家也应减少不必要的社交聚会。