四送餐业者年底前试行共同收费模式让小贩以同一应用接单且免付佣金 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 陈莱尼（左）与友人在茨园小贩中心经营Brostern西餐摊，他对线上送餐订餐平台较熟悉，平时会协助其他比较年长的小贩，如售卖椰浆饭的西蒂（右）解决科技难题，下来也希望说服更多茨园小贩加入线上平台扩大客源。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 Deliveroo、Foodpanda、Grab，以及WhyQ这四家业者会在今年底前，在14家小贩中心试用新的共同收费模式，让小贩不必支付佣金就能通过同一个应用收到四家平台的订单。数码大使过去三个月接触5500名小贩，约34%已使用线上平台扩大客源。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩中心 小贩数码化支援小组 送餐平台 新加坡群策群力行动联盟 “激”发研究兴趣 数码