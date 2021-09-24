四送餐业者年底前试行共同收费模式让小贩以同一应用接单且免付佣金

Deliveroo、Foodpanda、Grab，以及WhyQ这四家业者会在今年底前，在14家小贩中心试用新的共同收费模式，让小贩不必支付佣金就能通过同一个应用收到四家平台的订单。数码大使过去三个月接触5500名小贩，约34%已使用线上平台扩大客源。

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