五年来近九成个人保护令与辅导令同步颁布 小组建议对违反庭令者加强执法

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来自 / 联合早报

文 /
宋慧纯 陈美谕

发布 / 2021年9月24日 5:00 AM

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2016年至2020年之间每年颁布的个人保护令中，88%与辅导令同步颁布。社会及家庭发展部去年的数据也显示，在妇女宪章下颁布的所有辅导令中，约10%接到辅导令后并没有遵守。

社会及家庭发展部和内政部昨天发布家庭暴力工作小组建议时透露，在2016年至2020年之间，76%的个人保护令申请者是女性，24%是男性。这期间，七成个人保护令申请者都是为了避免配偶或前配偶伤害他们，才提出申请。社会及家庭发展部数据也显示，2017年至2019年间，有关单位每年收到的个人保护令新申请介于2400份至2700份之间。

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