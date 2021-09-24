五年来近九成个人保护令与辅导令同步颁布 小组建议对违反庭令者加强执法 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 陈美谕 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 2016年至2020年之间每年颁布的个人保护令中，88%与辅导令同步颁布。社会及家庭发展部去年的数据也显示，在妇女宪章下颁布的所有辅导令中，约10%接到辅导令后并没有遵守。社会及家庭发展部和内政部昨天发布家庭暴力工作小组建议时透露，在2016年至2020年之间，76%的个人保护令申请者是女性，24%是男性。这期间，七成个人保护令申请者都是为了避免配偶或前配偶伤害他们，才提出申请。社会及家庭发展部数据也显示，2017年至2019年间，有关单位每年收到的个人保护令新申请介于2400份至2700份之间。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 辅导令 个人保护令 社会及家庭发展部 “激”发研究兴趣 数码