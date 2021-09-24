爆炸后大士垃圾厂暂停运作 人力部勒令停止厂内电气维修

大士垃圾焚化厂发生致命爆炸意外导致一死二伤，80名员工紧急疏散，爆炸原因料与连接烟囱排风扇的高压配电柜相关。环境局暂停焚化厂运作，人力部则表示已勒令厂内立即停止所有电气维修工作。

发生致命意外的大士垃圾焚化厂位于大士20道20号，属环境局管理。

警方受询时说，意外发生于昨日（9月23日）下午3点15分，警员抵达现场时，一名65岁男子一动不动躺在地上，医护人员当场宣告其死亡。另有两名64岁和59岁的男子被送往医院救治，调查正在进行中。

具体起火原因仍在调查中

记者大约傍晚5时左右赶往现场，周围至少可见五辆消防车、数辆警车以及三辆救护车。大约十几名员工也在接受警方问话，现场气氛凝重。然而从焚化厂外围已不见火势或烟雾，相信灭火工作已结束。

一名不愿具名的员工说，已有多辆救护车载送伤者离开。大楼入口处也拉起白色封锁线，直到晚上8时仍未解除。

根据《海峡时报》，一名员工称看见两名受伤的员工身上多处被烧伤，衣物也被破损。

民防部队在面簿贴文中说，消防员抵达现场时，底层的一个电房浓烟滚滚，消防员必须戴上面罩等呼吸配备进入火场寻找火源。当时电房内已有几处失火，消防员用两个干粉灭火器将火势扑灭。起火原因与一个连接烟囱排风扇的配电柜相关。现场80人自行疏散。具体起火原因则仍在调查中。

环境局受询时说，三名电工当时正针对高压配电柜进行维修工作。当局表示，已联系死伤者的家属，竭尽所能提供援助。其余员工安全，焚化厂的运作也已暂停。

永续发展与环境部长傅海燕昨日也在面簿贴文说，意外令人难过，她向死伤者家属表示哀悼，并表示当局必会针对爆炸原因进行调查，避免日后再发生类似意外。

她也指出，火患波及范围仅限于电房，并未波及焚化厂其他部分。

人力部则说，三名死伤者均是环境局旗下的新加坡籍员工，当局已介入调查，并勒令焚化厂停止一切电气相关维修工作。