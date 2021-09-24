前线警员通过3D模拟情境训练提升应对能力

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2021年9月24日 5:00 AM

新加坡警察部队高级培训师助理警监王仕诚（站立者），利用东陵警署新增设的内政群英模拟训练系统附属中心训练培训生。（内政部提供）
新加坡警察部队高级培训师助理警监王仕诚（站立者），利用东陵警署新增设的内政群英模拟训练系统附属中心训练培训生。（内政部提供）

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社区里发生了紧急的家庭纠纷或坠楼案，在公共场所有人发现可疑包裹，又或者人质被挟持……前线警员接下来可通过3D模拟情境训练系统，针对多种逼真的状况进行案件管理及决策训练，以提升应对能力。

设在旧蔡厝港路内政群英学院的内政群英模拟训练系统（Home Team Simulation System）2018年起投入运作后，取得出色的成果，内政群英学院因此与新加坡警察部队附属中心和内政科技局合作，于今年4月9日在东陵警署增设了附属中心（satellite centre）。

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