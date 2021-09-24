前线警员通过3D模拟情境训练提升应对能力 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 新加坡警察部队高级培训师助理警监王仕诚（站立者），利用东陵警署新增设的内政群英模拟训练系统附属中心训练培训生。（内政部提供） 字体大小: 小 中 大 社区里发生了紧急的家庭纠纷或坠楼案，在公共场所有人发现可疑包裹，又或者人质被挟持……前线警员接下来可通过3D模拟情境训练系统，针对多种逼真的状况进行案件管理及决策训练，以提升应对能力。设在旧蔡厝港路内政群英学院的内政群英模拟训练系统（Home Team Simulation System）2018年起投入运作后，取得出色的成果，内政群英学院因此与新加坡警察部队附属中心和内政科技局合作，于今年4月9日在东陵警署增设了附属中心（satellite centre）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 内政团队 “激”发研究兴趣 数码