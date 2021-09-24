杀前妻男子求情称被戴绿帽 家属：女死者没出轨或欠卖房钱 订户 来自 / 联合早报 文 / 涂健强 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 面对谋杀罪的被告薛泽元（69岁）前天被判处终身监禁。他在庭上求情时指责前妻出轨导致婚姻破裂，加上索讨50万元作为“赔偿”不遂才狠下毒手。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 在工艺教育中区学院的停车场持刀杀害前妻的退休男子，曾在庭上求情时指责前妻出轨导致婚姻破裂，加上他索讨50万元作为“赔偿”不遂，才狠下毒手。女死者的家属在此案下判后，现身回应男方的指责，指女死者并无出轨，也没有拖欠前夫的卖房钱，是男方好赌欠债才导致两人离婚收场。面对谋杀罪的被告薛泽元（69岁）前天（9月22日）被判终身监禁，他在庭上求情时，指责前妻让他戴绿帽，卖出公寓后也没有分给他应得的款项，才导致他干案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 “激”发研究兴趣 数码