杀前妻男子求情称被戴绿帽 家属：女死者没出轨或欠卖房钱

在工艺教育中区学院的停车场持刀杀害前妻的退休男子，曾在庭上求情时指责前妻出轨导致婚姻破裂，加上他索讨50万元作为“赔偿”不遂，才狠下毒手。女死者的家属在此案下判后，现身回应男方的指责，指女死者并无出轨，也没有拖欠前夫的卖房钱，是男方好赌欠债才导致两人离婚收场。

面对谋杀罪的被告薛泽元（69岁）前天（9月22日）被判终身监禁，他在庭上求情时，指责前妻让他戴绿帽，卖出公寓后也没有分给他应得的款项，才导致他干案。