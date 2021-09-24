作为一名系统工程师，李锦良在岗位上为新加坡武装部队研究新颖的激光科技，提升国防实力。他负责与各利益相关方接洽，了解他们的需求，并落实到国防系统的功能层面。

电影《星球大战》里绝地武士手中挥舞着的光剑，让小时候的李锦良看得目不转睛，也激发了他对激光技术的浓厚兴趣。

如今，这名国防科技研究院新兴系统署高级研究员还把儿时的兴趣化为他的职业。李锦良（39岁）在工作岗位上为新加坡武装部队研究新颖的激光科技，提升国防实力。

作为一名系统工程师，他负责与国防部、国防科技局等利益相关方接洽，了解他们的需求，并落实到国防系统的功能层面。

李锦良大学修读的是电气与电子工程，毕业后于2009年加入国防科技研究院，成为国防工程师。“我当时纯粹钻研电气电子系统，只专注在这个小版块，因此是时候学习新知识了。我想学习更多有关新军用科技的知识。当时大家也都在讨论系统思考，让我很好奇，想去了解。”

于是，李锦良2014年申请并获机构推荐，到淡马锡防务系统学院（TDSI）深造。这所学院是新加坡国立大学和美国海军研究生院2001年共同成立的研究项目，旨在促进军官、国防科学家和工程师的跨领域思考和研究。

李锦良从他所攻读的防务科技和系统研究生课程中获益匪浅，除了花六个月在新加坡学习防务基础知识，过后也在美国海军研究生院专攻自由电子激光科技应用物理长达一年。

“在报读TDSI课程前，我在工作上如果和数学或物理等不同专业背景的人进行讨论，我们不太能找到协同效应。TDSI拓广了我的知识面，让我了解对方的点子，以及如何进行权衡分析，确保能满足相关方的需求。”