不满同事说人坏话 男子往水壶添洗手液让是非女“洗嘴”

不满女同事总爱说三道四，公寓保安竟在她的水壶内加了洗手液，想给她“洗一洗嘴”，结果被控上法庭，昨日（9月23日）被判罚款4500元。

49岁的迪利普古玛昨日承认做出可危害他人生命安全的鲁莽行为，即在女同事的水壶中加入洗手液。

案发时，被告和受害人（54岁）都在东海岸惹兰哈芝惹（Jalan Hajijah）的一个公寓当保安。

去年（2020年）4月13日早上10时15分左右，受害人值班时拿起放在保安室的水壶喝了一口，尝到浓浓的洗手液的味道，立马吐了出来，还感到喉咙疼痛。

受害人告诉公寓管理员，并翻阅电眼后发现被告将洗手液加入她的水壶内，受害人立刻报警。

调查发现，被告在案发前一晚8时开始值班，到了凌晨3时多决定恶作剧开受害人的玩笑。他知道保安室内的水壶是受害人的，就往半壶的水里加了洗手液，再放回原位。

被告接受调查时承认，因为不满受害人总是到处说是非，讲他人的坏话，把洗手液加入她的水壶内，是想跟她开个玩笑，让她“洗一洗嘴”。

受害人虽然感觉喉咙疼，但她事后并未求医。

被告庭上表示他已离职，曾致电给受害人道歉，但对方却说“我不想跟你说话”，随后就把电话挂断了。

完整报道，请翻阅2021年9月24日《联合晚报》