居家休养计划实行近一周 须隔离长者面对三挑战

居家休养实行近一周引起关注，受访年长者表示面对三大挑战，包括不谙英文、不善科技，以及担心独居长者在家“孤立无援”。

从9月18日起，居家休养成了12岁至69岁冠病患者康复的既定模式，不少公众在适应新康复模式上遇到挑战，卫生部热线近来也接到大量询问电话。

《新明日报》记者今早（9月24日）走访邻里，不少年长者受访时坦言对新康复模式的担忧，并提出内心三大困难。

退休人士洪女士（71岁）日前刚完成第三针追加剂接种，她受访时说，不排斥居家休养模式，但指出目前此模式仍有很多“不成熟”之处，对部分年长者或不易适应。“我看到很多资料都是英文的，有些老人家看不懂的。”

此外，她也说，年长者可能不善科技，甚至都没有智能手机。

跟进新闻时事的她坦言，和家人同住的年长者在家康复期间，还能够获得家人照顾，但还有一部分独居的年长者，没有孩子，也不能出门求助，“可能吃饭都有问题”。

在居家休养计划底下，冠病患者休养期间若出现不适，可联系远程医疗业者；同住者须上网自行登记，以获取电子隔离令；同时冠病休养者须每天检测体温、脉搏率和血氧饱和度，每天上午10时前上网提交数据。

这些程序大部分都须由冠病患者通过上网的方式自行完成，洪女士对此表示，这对不谙科技的年长者来说是很大的挑战，“如果每天都要做（上网提交），一直麻烦年轻人也不好，他们也有自己的工作。”

独居的陈素丽（60岁，销售人员）认为，居家休养的立意是好的，毕竟可以在熟悉的环境养病，但也担心碰到紧急情况，如病情恶化无法立即求医。

“因为没有人看着，加上我一个人住，很多变数，像发烧时滑倒受伤……担心食物，除非托邻居帮忙买，但我又担心麻烦别人，那些Delivery（送餐平台）我也不熟悉。”

不愿透露姓名的阿叔则说，如果年长者有慢性疾病，还在家休养，可能会导致病情加重。潘先生（53岁，自雇人士）则认为如果遇到状况，就只好请孩子代劳。

完整报道，请翻阅2021年9月24日的《新明日报》。