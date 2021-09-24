无牌打肉毒杆菌 越南美容师判监罚款

自称受过医生培训，越南籍美容师无执照为至少三名顾客打肉毒杆菌，昨日（9月24日）被判坐牢10周以及罚款1万6000元。

被告是来自越南的杨庞映（32岁，译音），她已是新加坡永久居民，职业是美容师，顾客都称她为“克里丝蒂”。

2018年，她先在裕廊东24街一家美甲店内租下一个空间，经营植眼睫毛的生意，同年年底便在裕廊入口路（Jurong Gateway Road）第130座组屋租下一间店，店名为K Beauty。

调查发现，被告自2018年11月起，就在店内或自己的住家为顾客提供注射肉毒杆菌及填充剂（fillers）的服务。被告因此面对12项控状，包括六项抵触医疗保健产品法令（Health Products Act）以及六项抵触医药注册法令（Medical Registration Act），主控官以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，2018年11月26日，一名25岁女郎在朋友的介绍下向被告询问有关注射填充剂的服务，希望能达到V型脸及有酒窝的效果。

两天后，女郎来到被告的店里，被告自称在越南接受过医疗训练，还称持有新加坡注射肉毒杆菌的执照。女郎信以为真，在2018年11月28日至2019年8月6日之间，多次接受她注射肉毒杆菌及填充剂的服务。

女郎曾在打完肉毒杆菌后申诉脸颊疼痛及麻痹，被告得知后却说没有问题，声称自己使用的产品都是又好又贵的。

完整报道，请翻阅2021年9月24日的《联合晚报》。