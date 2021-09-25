10月4日起 50岁至59岁人士将受邀施打追加剂

从10月4日起，年龄介于50岁至59岁的公众将陆续收到卫生部的冠病疫苗追加剂接种邀约短信。

政府抗疫跨部门工作小组昨天（9月24日）在记者会上宣布，冠病疫苗专家团密切关注国际及本地接种追加剂的数据后，建议50岁至59岁的公众在完成两剂疫苗接种至少六个月后，施打第三剂流行病特别采用程序所批准的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，这包括辉瑞及莫德纳疫苗。

专家团发出的文告说，随着本地冠病病例继续增加，我国正过渡到与冠病共存的社会，病毒预计将持续传播。

卫生部文告强调，比起年轻人，50岁至59岁的人患潜在疾病的概率更高，因此感染冠病发展成重症的风险也更大。

考虑到这个年龄层大部分人是在今年较早时候完成接种，免疫力也随时间下降，因此得接种追加剂来增强免疫力，确保他们仍具高度保护避免重症。

60岁及以上年长者和乐龄护理设施住户本月14日开始收到接种追加剂的短信，卫生部长王乙康在记者会上透露，截至昨天，约60万5000名年长者应已获得邀约，接种率也令人鼓舞。

“我们发出的首批追加剂接种邀约当中，约七成已接种或预约接种；所有受邀者当中，有超过一半已接种或预约追加剂。这个人数也在增加中。”

他说，当大部分受邀者已预约接种，当局将根据预约分布的情况，开放让未预约者直接到中心接种。

符合条件的年长者将收到附上专属预约链接的短信，短信将发送到他们早前接种首两剂疫苗时所登记的手机号码。受邀者可选择到任何接种中心、综合诊疗所或参与计划的公共卫生防范诊所（PHPC）接种追加剂。

张丽菊（56岁，家庭主妇）今年6月完成两剂辉瑞疫苗接种，想到近期的社区病例与日剧增，为防万一，她赞同当局的建议。

她接种辉瑞疫苗时没有出现任何不良反应，希望能再接种与首两剂一样牌子的疫苗，因为担心自己对其他牌子的疫苗产生不良反应。

同样注射辉瑞疫苗的郑川源（57岁，机械操作员）则认为，按照政府的建议接种追加剂，未来可避免受到不必要的防疫限制。“如政府早前更新的一些条例，未接种者除了得更频密进行检测，还不能在餐饮场所堂食。如果我们不接种追加剂，未来可能会比已接种追加剂的人受到更多的限制。”