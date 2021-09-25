八区域检测中心与三速检中心 周末开放方便检测

从即日起，政府在周末开放八个区域检测中心和三个快速检测中心，让出现急性呼吸道感染症状者预约接受免费检测。

目前，出现症状者可到拭子检测计划（简称SASH）诊所接受聚合酶链式反应（PCR）检测，检查是否染病。但并非所有SASH诊所在周末营业。

卫生部昨天（9月24日）在文告中说，为了方便人们在周末检测，当局在周末开放上述11个中心，提供免费检测。

周末开放的八个区域检测中心包括宏茂桥的大侨小学旧校舍、白沙的云海小学旧校舍、加基武吉的务能中学旧校舍、新民径的碧苑中学旧校舍、实龙岗路上段的实龙岗初级学院旧校舍、兀兰的星烁初级学院旧校舍、裕廊东树群中学旧校舍，以及前义顺临时巴士转换站。

周末检测必须预约

三个快速检测中心是联邦通道的教育部文物中心、碧山体育馆，及勿洛市镇广场。

为了避免人群拥挤，周末前往这些中心必须事先预约。公众可从星期五傍晚6时至星期天下午3时，预约该周末的检测时间。

公众可上网www.go.gov.sg/ari-weekend-testing了解详情。

为了及早发现是否染疫，并让确诊病患采取防范措施、自我隔离以保护亲友和同事，卫生部鼓励公众定期检测。

鼓励多用ART自我检测

当局鼓励公众在前往湿巴刹、熟食中心等人多的地方，或在探望年长者和年幼孩童前，使用卫生部早前派发的抗原快速检测（ART）仪自我检测。

无法居家办公，或必须上学的人同样应定期自我检测。

当局早前也宣布，企业如果有员工在工作场所办公，并且不须接受强制定期检测，可为这类员工每人申请八个抗原快速自助检测仪，以便他们进行为期两个月的每周检测。

卫生部鼓励企业为无法居家办公的员工申请自助检测仪，申请截止日期是10月13日。

雇主可上网www.go.gov.sg/time-limited-rrt-art了解详情。