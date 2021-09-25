小学生居家学习延长一天 下月11日才返校 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 为更好地保护还不能接种冠病疫苗的年幼儿童，小学和特殊教育学校学生的居家学习期将延长一天到10月7日，10月8日是儿童节假期，学生将在11日返校。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 所有小学和特殊教育学校在小六离校考试前的居家学习期，将延长一天到10月7日。由于10月8日是儿童节假期，学生将在11日返校。为更好地保护还不能接种冠病疫苗的年幼儿童，教育部较早前宣布，所有小一至小五的学生将从下周一（9月27日）起进行居家学习，直到10月6日。而小六会考生和往年一样，在9月25日至29日期间在家备考。今年的小学离校考试从9月30日至10月6日举行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄循财 幼儿园 小六会考 幸运商业中心致命车祸 私召车司机判坐牢吊牌 对冠病疫情有疑问？早报帮你解答