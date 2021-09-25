小学生居家学习延长一天 下月11日才返校

所有小学和特殊教育学校在小六离校考试前的居家学习期，将延长一天到10月7日。由于10月8日是儿童节假期，学生将在11日返校。

为更好地保护还不能接种冠病疫苗的年幼儿童，教育部较早前宣布，所有小一至小五的学生将从下周一（9月27日）起进行居家学习，直到10月6日。而小六会考生和往年一样，在9月25日至29日期间在家备考。今年的小学离校考试从9月30日至10月6日举行。